Алексис Санчес ярко высказался о работе под руководством Моуринью

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Алексис Санчес ярко высказался о работе под руководством Моуринью
Чилийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес рассказал о работе под руководством португальского наставника Жозе Моуринью, который несколько недель назад был уволен с поста главного тренера манкунианцев.

"Моуринью является одним из лучших тренеров в области понимания футбола. Но когда он тренировал "Манчестер Юнайтед", у меня было ощущения, что я порой часть команды, а потом - нет. Иногда я терял уверенность, когда не выходил на поле. 

Я играю в футбол с пяти лет. Когда у меня забирали мяч, я очень расстраивался", - приводит слова Санчеса BBC.

В нынешнем сезоне 30-летний Санчес провел за "Манчестер Юнайтед" 19 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре голевых паса.

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