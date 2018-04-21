Алексис Санчес забил 8 голов в 8 матчах на "Уэмбли"

В полуфинальном матче Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" играет с "Тоттенхэмом".

В середине первого тайма счёт сравнял нападающий "красных дьяволов" Алексис Санчес.

Как сообщает Opta, 29-летний чилиец забил 8 голов в 8 матчах на стадионе "Уэмбли" в составе своих команд и национальной сборной.

При этом четырежды Санчес отличался на столичной арене в трёх полуфиналах Кубка Англии.

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