Алексис Санчес забил 8 голов в 8 матчах на "Уэмбли"

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Алексис Санчес забил 8 голов в 8 матчах на "Уэмбли"

В полуфинальном матче Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" играет с "Тоттенхэмом".

В середине первого тайма счёт сравнял нападающий "красных дьяволов" Алексис Санчес.

Как сообщает Opta, 29-летний чилиец забил 8 голов в 8 матчах на стадионе "Уэмбли" в составе своих команд и национальной сборной.

При этом четырежды Санчес отличался на столичной арене в трёх полуфиналах Кубка Англии.

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Команда М О
1 Манчестер Сити 33 87
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 34 52
8 Лестер Сити 34 44
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Вест Хэм Юнайтед 33 35
15 Хаддерсфилд Таун 34 35
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 34 28
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
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