Нападающего "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса не пустили в США, сообщает BBC.

По сведениям издания, американские власти не дали визу 29-летнему чилийцу из-за его условной судимости. Напомним, что футболист был осуждён в Испании за неуплату налогов.

"МЮ" тем временем прибыл в Лос-Анджелес, где начал предсезонную подготовку.

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