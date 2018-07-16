Алексиса Санчеса не пустили в США

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Алексиса Санчеса не пустили в США

Нападающего "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса не пустили в США, сообщает BBC.

По сведениям издания, американские власти не дали визу 29-летнему чилийцу из-за его условной судимости. Напомним, что футболист был осуждён в Испании за неуплату налогов.

"МЮ" тем временем прибыл в Лос-Анджелес, где начал предсезонную подготовку.

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