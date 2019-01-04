Алексиса Санчеса зовут в Испанию

Форвард "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес может вернуться в Испанию.

Как сообщает FourFourTwo, за 30-летнего чилийца готовы побороться "Атлетико" и "Валенсия". Ранее говорилось, что игрок недоволен в "МЮ" и желает сменить клубную прописку.

В нынешнем сезоне на счету Санчеса один забитый мяч и три результативные передачи в 13 играх.

Напомним, что Санчес с 2011 по 2014 год выступал за каталонскую "Барселону".

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