Аленичев анонсировал жёсткий разговор с футболистами "Енисея"

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Аленичев анонсировал жёсткий разговор с футболистами "Енисея"

Наставник красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал разгромное поражение своей команды от "Крыльев Советов" в матче 19-го тура чемпионата России.

"С нашей стороны сегодня присутствовало полное безволие, и отсюда крупный счёт. Меня ничего не устраивает. Как такое может устраивать? Конечно, здесь моя вина. Будем жёстко разговаривать с игроками", - сказал Аленичев.

После этого поражения "Енисей" остался на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. В 19 турах команда набрала всего 11 очков.

Не пропустите: "Крылья Советов" разгромили "Енисей" в 19-м туре чемпионата России. | http://soccernews.ru

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"Крылья Советов" разгромили "Енисей" в 19-м туре чемпионата России

"Крылья Советов" разгромили "Енисей" в 19-м туре чемпионата России

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