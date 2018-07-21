Аленичев дал совет Головину относительно будущего клуба

Главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев дал совет полузащитнику московского ЦСКА Александру Головину относительно его будущего клуба.

"Челси" или "Монако"? Полагаю, если Саша уйдет в "Монако", то там у него будет больше игровой практики. Этот вариант был бы предпочтительнее", - приводит слова "красно-синих" sport24.ru.

Напомним, Чепчугов анонсировал переход Головина в "Челси". | soccernews.ru