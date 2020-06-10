Аленичев: "Директор "Енисея" постоянно плел интриги против меня"

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Аленичев: "Директор "Енисея" постоянно плел интриги против меня"

Бывший тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в программе "Футбол России" рассказал о сложной ситуации с менеджментом в красноярском клубе.

"Не хотелось бы, чтобы полная информация попадала в публичное пространство. Обстановка была накалена до предела. Учитывая, что господин Рубцов всеми путями старался столкнуть тренерский штаб с игроками, постоянно плел интриги против меня. Уж не говорю о том, что он был доволен, когда я проигрывал - для него это была лишняя возможность уволить Аленичева. Хотя, он не понимал современных реалий, современных футбольных законов. Он даже общался с нашими общими знакомыми, наверное, прося их, чтобы Дмитрий Аленичев ушел по собственному желанию. Но у него не получилось - Аленичев отработал свой контракт до конца.

Учитывая те интриги и скандалы, которые происходили, о чем много говорилось, какие-то темные трансферные дела - это не могло не сказаться на результатах. Хорошо, что чемпионат ФНЛ закончился. Это вот благодаря деятельности этих руководителей. И мне очень жаль нынешних руководителей "Енисея", которым приходится разгребать то "успешное хозяйство", что было создано предыдущим руководством. И болельщики клуба, и я очень рады, что сейчас в команду пришел Александр Федорович Тарханов. Уверен, с его приходом результаты значительно улучшатся. И что не менее важно, уверен, что он не подпустит к клубу таких некомпетентных людей, которые были в руководстве в прошлые годы", - рассказал тренер.

Аленичев работал в "Енисее" с лета 2017 по май 2019 года. Под его руководством команда вышла в РПЛ и в первом же своем сезоне в высшем дивизионе вылетела обратно в ФНЛ.

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