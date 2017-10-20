Аленичев: "Долгое время был уверен, что Семин - один такой "деспот"

Теги дмитрий аленичевюрий семин

Аленичев: "Долгое время был уверен, что Семин - один такой "деспот"Главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев дал характеристику своего коллеге по московскому "Локомотиву" Юрию Семину, под руководством которого ему в свое время довелось поиграть за "железнодорожников".

"У меня иногда создается впечатление, что мы с ним одного поколения - настолько он энергичен и бодр в свои 70 лет. Бывало, срывался, закипал, но хамства в адрес футболистов никогда себе не позволял. А вот гонял нас немилосердно! С тех пор Сочи, Хоста у меня с тяжелыми погодными условиями и сумасшедшими нагрузками ассоциируются. Долгое время был уверен, что Семин - один такой "деспот", пока с Земаном не познакомился", - цитирует Аленичева чемпионат.com.

Напомним, Семин прокомментировал ничью своей команды с "Шерифом". | soccernews.ru

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