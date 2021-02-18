Аленичев: "Допускаю, что летом Кокорин вернется"

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Аленичев: "Допускаю, что летом Кокорин вернется"Экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев оценил игру Александра Кокорина за москвичей и предположил, как сложится его карьера в "Фиорентине".

"У "Спартака" и Кокорина не получился крепкий союз. У футболиста было мало игрового времени, он забил всего два гола с пенальти. Еще и травмы. Мне кажется, что все выиграли от его ухода. Но, думаю, Испания подошла бы Кокорину больше. Я в Италии был и знаю этот футбол. Очень закрытый, оборонительный. Форварду негде развернуться.

А Саше нужно пространство, он игрок быстрый. В Италии он этого пространства не получит, если вообще будет играть. Я допускаю, что летом Кокорин вернется в Россию. Так уже было со Смоловым. Хотел бы ему пожелать, чтобы он смог там себя проявить, хотя и не слишком в это верю.

Кто его ждет в России? "Сочи"", - приводит слова Аленичева "СЭ"

Читать также: Кокорин вернулся к тренировкам "Фиорентины" | http://soccernews.ru
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