Аленичев: "Дзюба должен быть в "Арсенале" на ведущих ролях"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал переход Артема Дзюбы в тульский "Арсенал".

Напомним, что игрок подписал арендное соглашение до конца сезона.

"Раз тренер принял решение отпустить двух игроков уровня сборной России, значит, на то были причины. Но в любом случае, игрок такого класса как Дзюба должен быть в "Арсенале" на ведущих ролях. Мотивация у него сейчас запредельная, ведь нужно снова заслужить вызов в сборную.

Я желаю Артему, чтобы после каждого домашнего матча ему аплодировал полный тульский стадион", - отметил он.

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