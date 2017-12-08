Аленичев: "Есть сомнения, что "Спартак" соберется на игру с ЦСКА"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев высказался о предстоящем матче в рамках 20-го тура Премьер-Лиги между московскими "Спартаком" и ЦСКА.

"У меня есть сомнения, что "красно-белые" соберутся. Понимаю, что будет тяжело. Да и болельщики сейчас негодуют и могут негативно отреагировать на 0:7. Хоть и принимает "Спартак" армейцев дома. Представляю, что сейчас творится в фанатской среде! Но хочется, чтобы на поле вышли 11 мужиков, забыли этот английский кошмар и провели заключительную игру года, как звери. Они просто должны быть злыми и победить ЦСКА! Показав красивый футбол. "Спартак" должен отдать все", - цитирует 45-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Титов прокомментировал поражение "Спартака" "Ливерпулю". | soccernews.ru