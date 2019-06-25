Аленичев: "Хорошо еще, что все закончилось только правами, а не тем, что у меня нашли наркотики"

Бывший главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев заявил, что история с лишением водительских прав могла закончиться еще хуже.

Напомним, осенью 2018 года стало известно, что тренер пойман в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Аленичев тогда сказал, что пил лишь безалкогольное пиво, и что за ним следят, чтобы скорее уволить из красноярского клуба.

"Да хорошо еще, что все закончилось только правами, а не тем, что у меня нашли наркотики. Уже все перестало удивлять. В последние месяцы работы старался не давать никаких поводов для нападок, даже пешком ходил, отдал клубную машину с водителем", - сказал тренер.

"Енисей" в минувшем сезоне набрал недостаточно баллов и вылетел в ФНЛ. Сразу после этого Аленичев покинул клуб.

Не пропустите: Аленичев сделал прогноз касательно следующего чемпионства "Спартака"| http://soccernews.ru