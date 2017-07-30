Аленичев: "Игра с "Тамбовом" закончилась после удаление, но и до него соперник превосходил нас по всем компонентам"



Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение своей команды от "Тамбова" (0:5) в матче 5-го тура чемпионата России в ФНЛ.

"Говорить тут нечего. Игра закончилась после удаления. И до удаления "Тамбов" превосходил нас по всем компонентам", – приводило слова Аленичева официальный сайт ФНЛ.

Стоит отметить, что удаление игрока "Енисея" произошло в конце первого тайма, при счете 0:0.

После пяти туров красноярский клуб занимает шестое место в ФНЛ.

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