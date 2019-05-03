Аленичев: "Краснодар" на мой взгляд, самая играющая команда в нашем чемпионате"

Теги краснодаренисей красноярсканжидмитрий аленичев

Аленичев: "Краснодар" на мой взгляд, самая играющая команда в нашем чемпионате"

Наставник "Енисея" Дмитрий Аленичев в эфире канала "Матч! Премьер" подвел итоги победного матча 27-го тура чемпионата России против "Анжи"​ (3:1).

"Было видно, что ребята поймали кураж, особенно когда сравняли счет. Были еще моменты, несмотря на то, что забили три мяча. Если бы играли в равных составах, то "Енисей" испытывал бы сложности, которые были в первом тайме. Конечно, удаление повлияло на ход игры в нашу пользу.

Нам нужно набирать максимальное количество очков, смотреть матчи соперников сейчас нет смысла.

Следующий соперник - "Краснодар". На мой взгляд, самая играющая команда в нашем чемпионате. Будет очень тяжело, но если ребята покажут тот футбол, который показали играя в большинстве, то думаю, что сможем отобрать очки", - сказал тренер.

"Анжи" остался на 15 позиции в турнирной таблице, набрав 20 очков, "Енисей" с 19 баллами располагается на последней строчке.

А еще: Адиев: "Мы играем не только за престиж Дагестана, но и за престиж чемпионата России"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" был очень недоволен поведением фанатов "Валенсии"

"Арсенал" был очень недоволен поведением фанатов "Валенсии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 26 57
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 26 49
3 Краснодар Краснодар 26 46
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 26 44
5 Спартак Москва Спартак Москва 26 40
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург Оренбург 26 36
8 Ростов Ростов 26 36
9 Ахмат Ахмат 26 35
10 Урал Урал 26 33
11 Рубин Рубин 26 32
12 Динамо Москва Динамо Москва 26 29
13 Крылья Советов Крылья Советов 26 27
14 Уфа Уфа 26 25
15 Анжи Анжи 26 20
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов