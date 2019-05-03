Аленичев: "Краснодар" на мой взгляд, самая играющая команда в нашем чемпионате"
Наставник "Енисея" Дмитрий Аленичев в эфире канала "Матч! Премьер" подвел итоги победного матча 27-го тура чемпионата России против "Анжи" (3:1).
"Было видно, что ребята поймали кураж, особенно когда сравняли счет. Были еще моменты, несмотря на то, что забили три мяча. Если бы играли в равных составах, то "Енисей" испытывал бы сложности, которые были в первом тайме. Конечно, удаление повлияло на ход игры в нашу пользу.
Нам нужно набирать максимальное количество очков, смотреть матчи соперников сейчас нет смысла.
Следующий соперник - "Краснодар". На мой взгляд, самая играющая команда в нашем чемпионате. Будет очень тяжело, но если ребята покажут тот футбол, который показали играя в большинстве, то думаю, что сможем отобрать очки", - сказал тренер.
"Анжи" остался на 15 позиции в турнирной таблице, набрав 20 очков, "Енисей" с 19 баллами располагается на последней строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|26
|57
|2
|Локомотив Москва
|26
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|26
|44
|5
|Спартак Москва
|26
|40
|6
|Арсенал Тула
|26
|39
|7
|Оренбург
|26
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|26
|35
|10
|Урал
|26
|33
|11
|Рубин
|26
|32
|12
|Динамо Москва
|26
|29
|13
|Крылья Советов
|26
|27
|14
|Уфа
|26
|25
|15
|Анжи
|26
|20
|16
|Енисей Красноярск
|26
|16