Аленичев: "Краснодар" на мой взгляд, самая играющая команда в нашем чемпионате"

Наставник "Енисея" Дмитрий Аленичев в эфире канала "Матч! Премьер" подвел итоги победного матча 27-го тура чемпионата России против "Анжи"​ (3:1).

"Было видно, что ребята поймали кураж, особенно когда сравняли счет. Были еще моменты, несмотря на то, что забили три мяча. Если бы играли в равных составах, то "Енисей" испытывал бы сложности, которые были в первом тайме. Конечно, удаление повлияло на ход игры в нашу пользу.

Нам нужно набирать максимальное количество очков, смотреть матчи соперников сейчас нет смысла.

Следующий соперник - "Краснодар". На мой взгляд, самая играющая команда в нашем чемпионате. Будет очень тяжело, но если ребята покажут тот футбол, который показали играя в большинстве, то думаю, что сможем отобрать очки", - сказал тренер.

"Анжи" остался на 15 позиции в турнирной таблице, набрав 20 очков, "Енисей" с 19 баллами располагается на последней строчке.

А еще: Адиев: "Мы играем не только за престиж Дагестана, но и за престиж чемпионата России"| http://soccernews.ru