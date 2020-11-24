Аленичев: "Моуринью - топ-тренер и человек с большой буквы"

Экс-игрок "Спартака", "Порту" и сборной России Дмитрий Аленичев в интервью ютуб-каналу "КраСава" назвал топ-тренера по его мнению.

"Конечно, у каждого футболиста, с кем работал Моуринью, разный подход и разные взгляды на него - и по методике тренировочного процесса, и по человеческим качествам.

Но я могу сказать, что для меня это топ-тренер и человек с большой буквы. Он любил меня и для меня, конечно, это тренер номер 1 в заграничной карьере", - сказал Аленичев.

Напомним, экс-футболист выступал в составе "Порту" с 2000 по 2004 год под руководством португальского специалиста. Вместе с ним он выиграл Лигу чемпионов.

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