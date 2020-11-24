Аленичев: "Моуринью - топ-тренер и человек с большой буквы"
Экс-игрок "Спартака", "Порту" и сборной России Дмитрий Аленичев в интервью ютуб-каналу "КраСава" назвал топ-тренера по его мнению.
"Конечно, у каждого футболиста, с кем работал Моуринью, разный подход и разные взгляды на него - и по методике тренировочного процесса, и по человеческим качествам.
Но я могу сказать, что для меня это топ-тренер и человек с большой буквы. Он любил меня и для меня, конечно, это тренер номер 1 в заграничной карьере", - сказал Аленичев.
Напомним, экс-футболист выступал в составе "Порту" с 2000 по 2004 год под руководством португальского специалиста. Вместе с ним он выиграл Лигу чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14