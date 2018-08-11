Аленичев: "Мы играли только на победу, я рассчитывал на три очка"

Наставник "Енисея" Дмитрий Аленичев подвел итоги матча с ЦСКА.

"Если бы перед игрой меня спросили, устроит ли ничья, я бы ответил "нет". Мы играли только на победу, я рассчитывал на три очка и непосредственно перед матчем сказал об этом ребятам. Если в первом тайме обе команды играли достаточно осторожно, то удаление поспособствовало тому, что чем ближе к концу, тем более открытый был футбол. К сожалению, нам не хватало эффективности в завершающей стадии, где-то не хватало последней передачи, где-то удара. Поэтому немного у меня есть расстройство" - приводят слова Аленичева российские СМИ.

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