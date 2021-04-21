Аленичев назвал главную проблему "Спартака"
Фото: Твиттер @fc_enisey
Экс-футболист "Спартака" Дмитрий Аленичев, поделился мыслями о главной проблеме "красно-белых".
"Проблема "Спартака" в безвольной игре — они стремятся в Лигу Чемпионов и тут такой результат в важном матче. Думали, "Зенит" плохо сыграл, но тут совсем кошмар.
Какой тренер нужен "Спартаку"? Это нужно спрашивать у руководства. Я лично вернуться не готов.
Агент Карреры сказал, что его клиент готов вернуться? Это сказал агент, это его работа. Пока не стоит обращать на это внимание.
Вероятно, что в новом сезоне я буду тренировать какой-нибудь клуб. В России или нет? Посмотрим", — приводит слова Аленичева Sport24.
Читать также: Каррера может вернуться в Россию | http://soccernews.ru
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