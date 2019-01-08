Аленичев назвал главных претендентов на титул чемпиона России



Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев заявил, что главными претендентами на титул чемпиона России являются "Зенит" и "Краснодар".

"Вижу двух главных претендентов. С одной стороны, "Зенит" давно уже не брал титул, сейчас брошены все силы на то, чтобы завоевать золото. С другой, мне импонирует философия "Краснодара", если "быки" приобретут еще одного-двух человек в зимнее трансферное окно, то шансы на первое место станут еще выше, чем сейчас", - приводят слова Аленичева российские СМИ.

После 17 туров "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 34 очка. "Краснодар" находится на второй позиции, отставая от "Зенита" на одно очко. Также в первую пятерку входят ЦСКА (30), "Спартак" и "Локомотив" (по 28).

В следующем туре "Краснодар" на выезде сыграет со "Спартаком". Зенит" в гостях встретится с "Уралом". Матчи состоятся 3 марта.

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