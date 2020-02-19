Аленичев назвал главный провальный трансфер "Спартака" в 2019 году
Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев раскритиковал покупку московским клубом голландского полузащитника Гуса Тиля, который перешел в стан "красно-белых" летом 2019 года из АЗ за 18 миллионов евро.
"Мое твердое убеждение, когда ты покупаешь футболиста за 18 миллионов евро, этот футболист может, конечно, провалить одну игру, но должно быть видно, что это классный футболист. Если мы говорим о Тиле как о центральном полузащитнике, то от него не требуется голов в каждом матче, но я не могу сказать, что в будущем этот игрок поможет. Я в это с трудом верю. Даже не побоюсь и скажу, что это провальный трансфер", - приводит слова Аленичева "Чемпионат".
В нынешнем сезоне 22-летний Тиль провел за "Спартак" 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с московским клубом действует до лета 2023 года.
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