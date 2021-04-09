Аленичев назвал команды, которые он никогда не возглавит

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Известный российский тренер Дмитрий Аленичев рассказал, работа в каких клубах для него недопустима.

"Тренером "Зенита" я никогда точно не буду. Ни при каких условиях! Ни тренером "Зенита", ни тренером ЦСКА. Точно нет. Это были наши принципиальные соперники. Моя любимая команда - "Спартак". Я же в "Спартаке" играл. И тренером там был. А может быть, ещё раз буду. А может, я буду сборную тренировать. Черчесов ведь не будет всю жизнь работать в сборной", - заявил Аленичев.

Стоит отметить, что 48-летний наставник уже почти два года остаётся без команды. В его послужном списке работа в "Спартаке", тульском "Арсенале" и "Енисее".

Аленичев возглавлял "красно-белых" с июня 2015 по август 2016 года. После его ухода команда впервые за 16 лет стала чемпионом.

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