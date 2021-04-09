Аленичев назвал команды, которые он никогда не возглавит
Фото Global Look Press
Известный российский тренер Дмитрий Аленичев рассказал, работа в каких клубах для него недопустима.
"Тренером "Зенита" я никогда точно не буду. Ни при каких условиях! Ни тренером "Зенита", ни тренером ЦСКА. Точно нет. Это были наши принципиальные соперники. Моя любимая команда - "Спартак". Я же в "Спартаке" играл. И тренером там был. А может быть, ещё раз буду. А может, я буду сборную тренировать. Черчесов ведь не будет всю жизнь работать в сборной", - заявил Аленичев.
Стоит отметить, что 48-летний наставник уже почти два года остаётся без команды. В его послужном списке работа в "Спартаке", тульском "Арсенале" и "Енисее".
Аленичев возглавлял "красно-белых" с июня 2015 по август 2016 года. После его ухода команда впервые за 16 лет стала чемпионом.
Не пропустите: Аленичев высказался о приглашении Олича в ЦСКА. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Мусаев рассказал, вмешивался ли Галицкий в его работу в "Краснодаре"
-
"Лидс" включился в борьбу за Агуэро
-
Йович собирается вернуться в "Реал"
-
Защитник ЦСКА перенёс операцию
-
"Манчестер Юнайтед" может отдать Де Хеа в аренду
-
Определён лучший игрок недели в Лиге Европы
-
Аленичев назвал команды, которые он никогда не возглавит
-
Пике сможет сыграть с "Реалом"
-
"Тоттенхэм" нацелился на защитника "Саутгемптона"
-
Газизов прокомментировал назначение Стукалова на пост главного тренера "Уфы"
-
"РБ Лейпциг" продлил соглашение с основным защитником
-
Футболисты "Барселоны" мечтают о возвращении Неймара
-
Скоулз назвал форвардов, которые подойдут "Манчестер Юнайтед"
-
Экс-игрок "Зенита": "Малком - худший трансфер. От подобного балласта нужно избавляться"
-
1
Винисиус Жуниор признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
"Барселона" готовит новые контракты для трёх молодых игроков
-
Стадион "Маракана" не переименуют в честь Пеле: названа причина
-
"Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм" могут летом обменяться полузащитниками
-
Арбитр "Эль Класико" травмировался. Его заменил судья, удаливший в январе Месси
-
Официально: Стукалов - новый главный тренер "Уфы"