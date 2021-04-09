Аленичев назвал лучших игроков РПЛ

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Известный российский тренер Дмитрий Аленичев выделил тройку самых сильных футболистов в РПЛ.

"На первом месте - Никола Влашич, на втором - Хвича Кварацхелия, а на третьем... Марио Фернандес, наверное. Стабильный игрок на протяжении 9-10 лет. Квинси Промес, если продолжит действовать так, как в последних матчах, тоже попадет в эту тройку", - сказал Аленичев.

Статистика вышеуказанных игроков в текущем сезоне следующая:

- Влашич - 29 матчей, 12 голов и 6 ассистов;

- Кварацхелия - 21 матч, 4 гола и 8 ассистов;

- Фернандес - 24 матча, 1 гол и 1 ассист.

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