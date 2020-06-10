Аленичев назвал причину, по которой отказался возглавлять минское "Динамо"

Экс-тренер "Спартака" и "Енисея" Дмитрий Аленичев в программе "Футбол России" рассказал, почему отказался возглавлять минское "Динамо".

"Что касается "Динамо", когда мне поступило предложение провести предварительные переговоры с этим клубом, я сразу отказался по одной простой причине. Там главным тренером работал Сергей Гуренко, с которым у меня близкие отношения, с которым мы вместе играли в "Роме". И не в моих правилах вести переговоры за спиной, когда у команды есть действующий главный тренер. Поэтому сразу же исключил этот вариант", - сказал тренер.

Последним клубом, в котором работал Аленичев, был "Енисей". Команда по итогам прошедшего сезона вылетела в ФНЛ.

Нынешний главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко, вероятно, покинет команду в скором времени.

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