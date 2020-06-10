Аленичев назвал самые провальные трансферы "Спартака" за последние годы
Бывший главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев заявил, что покупки голландского полузащитника Гуса Тиля и чешского хавбека Алекса Крала являются провальными для "красно-белых".
"Сегодняшний состав "Спартака" не позволяет быть в тройке, тем более бороться за высокие места. Очень большая сумма была выделена в летнее трансферное окно, если не ошибаюсь, порядка 40 миллионов евро. Из них почти 30 миллионов евро, по моей информации, выделили на покупку двух центральных полузащитников в лице Тиля и Крала. Мне кажется, это игроки среднего уровня даже по нашим российским меркам. Средства нецелесообразно израсходованы.
Мне хотелось бы ошибиться, но если учитывать сумму трансферов, это две самые провальные сделки за последние годы в "Спартаке", - сказал Аленичев в эфире канала "Россия 24".
Тиль перешел в "Спартак" из АЗ за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек провел за московский клуб 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Крал был куплен "красно-белыми" у "Славии" за 12 миллионов евро. В этом сезоне на счету 22-летнего полузащитника одна голевая передача в 24 поединках.
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