Аленичев: "Не верю, что Глушаков и Комбаров могли как-то подсиживать Карреру"

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Аленичев: "Не верю, что Глушаков и Комбаров могли как-то подсиживать Карреру"

Экс-главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев рассказал, что думает об уходе из "Спартака" Дениса ГлушаковаСальваторе Боккетти и Дмитрия Комбарова

"Для начала скажу, что не верю в то, что Денис и Дима могли как-то подсиживать Массимо Карреру. Хорошо знаю обоих, никогда не сталкивался с чем-то подобным, с ребятами был абсолютно нормальный контакт. Мы всегда всё обсуждали совершенно откровенно и без камней запазухой. Но, что касается спортивного аспекта, то здесь нужно честно признать: Глушаков и Комбаров достигли критического возраста для выступлений за топ-клуб. С этой точки зрения расставание и с ними, и с Сальватторе, выглядит логично. К тому же уход Глушакова значительно снизит градус ненависти на трибунах. Это тоже пойдёт на благо "Спартаку". При этом всем троим я искренне благодарен за игру в то время, когда я возглавлял красно-белых, и хочу пожелать удачи в дальнейших карьерах", - сказал Аленичев.

Напомним, Аленичев покинул пост главного тренера "Енисея" в конце мая 2019 года. Его команды по итогам минувшего сезона вылетела в ФНЛ.

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Arsenal Fan

Веришь ты или не веришь, но это факт Дениска слил Карреру.

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