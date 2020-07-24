Аленичев оценил потенциал состава "Спартака"

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Аленичев оценил потенциал состава "Спартака"

Бывший игрок и тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев порассуждал о перспективах "красно-белых" в этом сезоне.

"Новый гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов назвал цель - выход в Лигу Чемпионов, это право по итогам сезона 2020/2021 дают только первые два места. Моё мнение, что с нынешним составом об этом и речи быть не может, потолок - попадание в пятёрку. А чтобы составить реальную конкуренцию "Зениту", "Локо", "Краснодару", ЦСКА, необходимо приобрести минимум пять игроков.

Если уйдёт Жиго - двух центральных защитников, потому что с Гапоновым и Масловым, при всём уважении к молодым, далеко не уедешь. Центрального или опорного полузащитника: Крал выполняет большой объём черновой работы, но ему нужен помощник, ведь чех часто пропускает матчи из-за перебора жёлтых карточек. Креативного хава, игрока такого плана, какими раньше были Егор Титов или Алекс, ведь Бакаев весной и летом подсел, стал нестабилен. И, честно говоря, взял бы ещё одного нападающего. Соболев, Понсе и Ларссон неплохие ребята, но не те, кто делает разницу. Много проблем возникает на позиции правого защитника, её также требуется усилить", - сказал Аленичев.

Напомним, что в минувшем сезоне РПЛ "Спартак" финишировал на седьмом месте и не попал в еврокубки.

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