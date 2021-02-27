Аленичев оценил шансы "Спартака" финишировать на втором месте в РПЛ

Бывший наставник московского "Спартака" Дмитрий Аленичев порассуждал о том, смогут ли "красно-белые" занять в итоговой турнирной таблице РПЛ место не ниже второго.

Напомним, что вторая строчка в чемпионате даёт право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов в следующем сезоне.

"Фаворитами в борьбе за второе место и путёвку в Лигу Чемпионов мне видятся ЦСКА и "Краснодар". Их шансы предпочтительнее, чем у "Спартака". А первое место, думаю, займёт "Зенит". Пусть у питерцев много травмированных, чемпионство они упускать не должны. Задел, пусть и небольшой, есть. И борьба пойдёт именно за второе место", - считает Аленичев.

"Зенит" лидирует в Премьер-лиге с 41 очком в 19 турах, у ЦСКА - 37, у "Спартака" - 35, у "Краснодара" - 30.

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