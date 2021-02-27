Аленичев оценил шансы "Спартака" финишировать на втором месте в РПЛ
Бывший наставник московского "Спартака" Дмитрий Аленичев порассуждал о том, смогут ли "красно-белые" занять в итоговой турнирной таблице РПЛ место не ниже второго.
Напомним, что вторая строчка в чемпионате даёт право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов в следующем сезоне.
"Фаворитами в борьбе за второе место и путёвку в Лигу Чемпионов мне видятся ЦСКА и "Краснодар". Их шансы предпочтительнее, чем у "Спартака". А первое место, думаю, займёт "Зенит". Пусть у питерцев много травмированных, чемпионство они упускать не должны. Задел, пусть и небольшой, есть. И борьба пойдёт именно за второе место", - считает Аленичев.
"Зенит" лидирует в Премьер-лиге с 41 очком в 19 турах, у ЦСКА - 37, у "Спартака" - 35, у "Краснодара" - 30.
Не пропустите: РПЛ объявила о переносе игр с участием ЦСКА и "Краснодара". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" может летом избавиться от Де Хеа и Марсьяля
-
Ерохин назвал главных конкурентов "Зенита" в борьбе за чемпионство
-
"Реал" определился с будущим Эдегора, отданного в аренду "Арсеналу"
-
Тренеру "Химок" стало плохо перед матчем с "Уфой"
-
Гюндоган рассказал о несостоявшемся трансфере в "Манчестер Юнайтед"
-
Аленичев оценил шансы "Спартака" финишировать на втором месте в РПЛ
-
"РБ Лейпциг" готов летом продать двух лидеров
-
"Зенит" поздравил Семака с юбилеем
-
Что посмотреть на выходных? 8 матчей, которые заслуживают внимания. Главный - борьба Тухеля и Сульшера
-
"Наполи" может вернуться к кандидатуре Сарри
-
Бывшая жена Аршавина провела четыре дня в коме
-
СМИ: приоритет Месси - сильный спортивный проект, а не деньги
-
Клопп рассказал о трансферных планах "Ливерпуля" на лето
-
Кокорин подтвердил готовность сыграть с "Удинезе"
-
"Бернли" назвал "Тоттенхэму" цену на вратаря Поупа
-
В "Тамбове" отреагировали на слухи, что матч с "Ротором" был договорным
-
"Милан" может переманить Иммобиле
-
"Монако" нацелился на форварда "Арсенала"
-
Адриано Галлиани заразился коронавирусом
-
Футболисты "Шальке" просят уволить главного тренера