Аленичев оценил шансы "Спартака" на чемпионство в следующем сезоне

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Аленичев оценил шансы "Спартака" на чемпионство в следующем сезоне

Бывший наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ в сезоне 2019/20.

"Думаю, в ближайшие годы нас ждёт гегемония "Зенита". После ряда неудачных сезонов питерцы сделают всё возможное, чтобы закрепиться на вершине. Там есть состав, стадион, инфраструктура - все условия для лидерства. "Зенит" вновь получит статус флагмана российского футбола.

Шансы "Спартака" прервать эту гегемонию? В следующем сезоне их точно нет. Пока не хватает качества состава. А потом сложно прогнозировать. Говорю о том, что вижу на данный момент. Кто может бросить вызов "Зениту"? "Краснодар", "Локомотив", ЦСКА", - сказал Аленичев.

Напомним, что в минувшем сезоне "Зенит" досрочно стал чемпионом России, а "Спартак" финишировал на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: Аленичев: "Один раз поработал со "Спартаком", почему бы не попробовать ещё?". | http://soccernews.ru
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