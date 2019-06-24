Аленичев оценил шансы "Спартака" на чемпионство в следующем сезоне
Бывший наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ в сезоне 2019/20.
"Думаю, в ближайшие годы нас ждёт гегемония "Зенита". После ряда неудачных сезонов питерцы сделают всё возможное, чтобы закрепиться на вершине. Там есть состав, стадион, инфраструктура - все условия для лидерства. "Зенит" вновь получит статус флагмана российского футбола.
Шансы "Спартака" прервать эту гегемонию? В следующем сезоне их точно нет. Пока не хватает качества состава. А потом сложно прогнозировать. Говорю о том, что вижу на данный момент. Кто может бросить вызов "Зениту"? "Краснодар", "Локомотив", ЦСКА", - сказал Аленичев.
Напомним, что в минувшем сезоне "Зенит" досрочно стал чемпионом России, а "Спартак" финишировал на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.
Не пропустите: Аленичев: "Один раз поработал со "Спартаком", почему бы не попробовать ещё?". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20