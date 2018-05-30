Аленичев оценил свои шансы вернуться в "Спартак"

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Аленичев оценил свои шансы вернуться в "Спартак"

Главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев поделился мнением о своих шансах однажды снова возглавить "Спартак".

"Сейчас далеко не заглядываю. Можно много рассуждать, мечтать, но все мои мысли - о "Енисее". Нужно выступить как можно лучше в РФПЛ в дебютном сезоне. Могу заметить лишь одно: Юрий Палыч, если не ошибаюсь, два раза возвращался в "Локомотив". В жизни возможно всё. Если стану себя хорошо проявлять как тренер - а я намерен расти и прогрессировать, учиться - возможно, спартаковское руководство вновь обратит на меня внимание. Почему нет? Ничего исключать не стоит. Возможно, ещё и получится поработать в "Спартаке" - сказал 45-летний специалист.

Напомним, что Аленичев тренировал "Спартак" с июня 2015 года по август 2016 года.

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