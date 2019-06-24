Аленичев: "Один раз поработал со "Спартаком", почему бы не попробовать ещё?"
Бывший наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев не исключил, что однажды снова возглавит "красно-белых".
"Мечта вернуться в "Спартак" ещё жива? Я же приводил пример Сёмина. Один раз поработал со "Спартаком", почему бы не попробовать ещё? Мне в октябре исполнится только 47 лет. Понимаю, что нужно набраться опыта, знаний. Сейчас в планах слетать в "Наполи" на стажировку к Анчелотти.
Есть у нас давние связи. Мне необходимо развиваться. Не могу стоять на месте. Знаю, что как тренер провалился в "Енисее", в Туле - нужно повышать свой уровень. Хочу бороться. Мне неинтересно, когда всё спокойно. Сидеть и просто отдыхать на даче - не для меня.", - сказал Аленичев.
Напомним, что тренер возглавлял "Спартак" с июня 2015 по август 2016 года.
В сезоне 2015/16 "красно-белые" финишировали на пятом месте в РПЛ. Тем не менее, Аленичев сохранил работу, однако в начале следующей кампании провалил квалификацию Лиги Европы и всё же был уволен.
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Фанаты "Спартака" выбрали лучшего игрока сезона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20