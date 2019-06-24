Аленичев: "Один раз поработал со "Спартаком", почему бы не попробовать ещё?"

Бывший наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев не исключил, что однажды снова возглавит "красно-белых".

"Мечта вернуться в "Спартак" ещё жива? Я же приводил пример Сёмина. Один раз поработал со "Спартаком", почему бы не попробовать ещё? Мне в октябре исполнится только 47 лет. Понимаю, что нужно набраться опыта, знаний. Сейчас в планах слетать в "Наполи" на стажировку к Анчелотти.

Есть у нас давние связи. Мне необходимо развиваться. Не могу стоять на месте. Знаю, что как тренер провалился в "Енисее", в Туле - нужно повышать свой уровень. Хочу бороться. Мне неинтересно, когда всё спокойно. Сидеть и просто отдыхать на даче - не для меня.", - сказал Аленичев.

Напомним, что тренер возглавлял "Спартак" с июня 2015 по август 2016 года.

В сезоне 2015/16 "красно-белые" финишировали на пятом месте в РПЛ. Тем не менее, Аленичев сохранил работу, однако в начале следующей кампании провалил квалификацию Лиги Европы и всё же был уволен.

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