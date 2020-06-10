Аленичев ответил бывшему спортивному директору "Енисея", который обвинил его в пьянстве

Теги енисей красноярскдмитрий аленичев

Аленичев ответил бывшему спортивному директору "Енисея", который обвинил его в пьянстве

Бывший главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев ответил бывшему спортивному директору "Енисея" Денису Петровскому, который обвинил наставника в пьянстве.

"Напомню, что Петровского "Енисей" выгнал за дискредитацию клуба путем создания и публикации оскорблений, фейков и лжи. Бывший пресс-атташе красноярцев Станислав Меркис нашел в себе силы публично извиниться за сделанное. Петровский - нет", - приводят слова Аленичева российские СМИ.

Аленичев тренировал "Енисей" с 2017 по 2019 год. Под его руководством клуб вышел в Российскую Премьер-Лигу, но спустя год вылетел обратно в ФНЛ. В ноябре 2018 года его отстранили от работы, но вскоре Аленичев вернулся на пост главного тренера, так как клуб не имел финансовых средств, чтобы разорвать с ним контракт.

Не пропустите: Аленичев: "Директор "Енисея" постоянно плел интриги против меня". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Самедов рассказал, что его дважды приглашали в "Зенит"

Самедов рассказал, что его дважды приглашали в "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов