Аленичев ответил бывшему спортивному директору "Енисея", который обвинил его в пьянстве
Бывший главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев ответил бывшему спортивному директору "Енисея" Денису Петровскому, который обвинил наставника в пьянстве.
"Напомню, что Петровского "Енисей" выгнал за дискредитацию клуба путем создания и публикации оскорблений, фейков и лжи. Бывший пресс-атташе красноярцев Станислав Меркис нашел в себе силы публично извиниться за сделанное. Петровский - нет", - приводят слова Аленичева российские СМИ.
Аленичев тренировал "Енисей" с 2017 по 2019 год. Под его руководством клуб вышел в Российскую Премьер-Лигу, но спустя год вылетел обратно в ФНЛ. В ноябре 2018 года его отстранили от работы, но вскоре Аленичев вернулся на пост главного тренера, так как клуб не имел финансовых средств, чтобы разорвать с ним контракт.
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