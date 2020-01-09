Аленичев поделился воспоминаниями о легенде "Спартака" Игоре Нетто
Бывший капитан "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился воспоминаниями о легендарном футболисте "красно-белых" Игоре Нето.
Сегодня, 9 января, ему исполнилось бы 90 лет. В честь юбилея легенды в академии "Спартака" состоялась товарищеская игра между ветеранами красно-белых и сборной СССР, которая завершилась вничью (4:4).
"Игоря Александровича, к сожалению, уже нет с нами, но сегодня почтили его память этой замечательной игрой. Это был замечательный футболист и потрясающий человек. Его уважали и помнят, как выдающегося человека и футболиста. Сегодня собрались многие, кто играл с ним и кто видел его игры, такие как я. Для меня было бы счастьем сыграть с таким замечательным футболистом, но так получилось, что я вырос в другую эпоху. Игроков такого калибра сейчас нет, и в ближайшее время вряд ли появятся. Если в ближайшие сто лет такой игрок в России появится, то для нас это будет праздник", - сказал Аленичев.
Ранее сообщалось, что 21-й тур РПЛ будет посвящен памяти Нетто.
Нетто является пятикратным чемпионом СССР в составе "Спартака", трехкратным обладателем Кубка СССР. В качестве игрока сборной СССР он выиграл Олимпиаду-1956 и завоевал Кубок Европы-1960.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|19
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|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15