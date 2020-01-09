Аленичев поделился воспоминаниями о легенде "Спартака" Игоре Нетто

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Аленичев поделился воспоминаниями о легенде "Спартака" Игоре Нетто

Бывший капитан "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился воспоминаниями о легендарном футболисте "красно-белых" Игоре Нето.

Сегодня, 9 января, ему исполнилось бы 90 лет. В честь юбилея легенды в академии "Спартака" состоялась товарищеская игра между ветеранами красно-белых и сборной СССР, которая завершилась вничью (4:4).

"Игоря Александровича, к сожалению, уже нет с нами, но сегодня почтили его память этой замечательной игрой. Это был замечательный футболист и потрясающий человек. Его уважали и помнят, как выдающегося человека и футболиста. Сегодня собрались многие, кто играл с ним и кто видел его игры, такие как я. Для меня было бы счастьем сыграть с таким замечательным футболистом, но так получилось, что я вырос в другую эпоху. Игроков такого калибра сейчас нет, и в ближайшее время вряд ли появятся. Если в ближайшие сто лет такой игрок в России появится, то для нас это будет праздник", - сказал Аленичев.

Ранее сообщалось, что 21-й тур РПЛ будет посвящен памяти Нетто.

Нетто является пятикратным чемпионом СССР в составе "Спартака", трехкратным обладателем Кубка СССР. В качестве игрока сборной СССР он выиграл Олимпиаду-1956 и завоевал Кубок Европы-1960.

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