Аленичев подтвердил интерес "Енисея" к экс-голкиперу "Рубина"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев рассказал, что думает об информации о том, что клуб интересуется экс-голкипером "Рубина" Сосланом Джанаевым. Об этом сообщает Sport24.

"Вратарь он квалифицированный, был без игровой практики в последнее время. Если он форму наберёт, то может нам помочь", - сказал Аленичев.

Джанаев покинул казанский клуб 8 февраля 2019 года по обоюдному согласию. На данный момент он является свободным агентом.

"Енисей" с 10 баллами занимает последнюю строчку турнирной таблицы РПЛ. Ближайший матч красноярская команда проведет 3 марта с "Ростовом". Начало - 14:00 (мск).

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