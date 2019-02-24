Аленичев подтвердил интерес "Енисея" к экс-голкиперу "Рубина"
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев рассказал, что думает об информации о том, что клуб интересуется экс-голкипером "Рубина" Сосланом Джанаевым. Об этом сообщает Sport24.
"Вратарь он квалифицированный, был без игровой практики в последнее время. Если он форму наберёт, то может нам помочь", - сказал Аленичев.
Джанаев покинул казанский клуб 8 февраля 2019 года по обоюдному согласию. На данный момент он является свободным агентом.
"Енисей" с 10 баллами занимает последнюю строчку турнирной таблицы РПЛ. Ближайший матч красноярская команда проведет 3 марта с "Ростовом". Начало - 14:00 (мск).
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