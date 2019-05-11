Аленичев: "Пока не могу ответить на вопрос, насколько сильно я виноват в вылете в ФНЛ"

Наставник "Енисей" Дмитрий Аленичев рассказал, что думает о проигрыше своей команды в матче с "Краснодаром" (0:4).

Напомним, красноярский клуб после сегодняшнего поражения потерял все шансы остаться в РПЛ.

"Огромное преимущество "Краснодара". Вполне закономерный крупный счёт. Если говорить про первую игру с "быками", то в первые 60 минут, выставив автобус, в плане дисциплины она мне понравилась. Но затем следующие тридцать минут мы были уставшие, и сказалось исполнительское мастерство игроков «Краснодара».

Сколько вины за вылет в ФНЛ в процентом соотношении лежит на мне, а сколько на игроках? Надо сделать тщательный анализ и после этого смогу ответить на этот вопрос", - сказал Аленичев.

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