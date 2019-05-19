Аленичев покинет "Енисей" по окончании сезона

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев заявил, что домашний матч 29-го тура чемпионата России с "Динамо" (2:2) стал для него последним в Красноярске.

"Рад, что команда нашла в себе силы отыграться. Не хотели уходить с поражением. Благодарю фанатов за поддержку. Результат положительный. Последняя ли это моя игра в качестве главного тренера «Енисея»? Это моя заключительная игра в Красноярске", - приводят слова Аленичева российские СМИ.

46-летний Аленичев возглавил "Енисей" в 2017 году и вывел клуб в Премьер-лигу, обыграв "Анжи" в стыковых матчах. В нынешнем сезоне красноярский клуб не сумел удержаться в элитном дивизионе и со следующего сезона вновь будет выступать в ФНЛ.

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