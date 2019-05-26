Аленичев покинул пост главного тренера "Енисея"

Дмитрий Аленичев сообщил об уходе с поста главного тренера "Енисея", сообщает официальный твиттер "Зенит".

"У меня заканчивается контракт, это мой последний матч с "Енисеем", – заявил Аленичев на пресс-конференции после матча 30-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:4).

В нынешнем сезоне "Енисей" занял последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 20 очков в 30 играх. В следующем сезоне красноярский клуб будет выступать в ФНЛ.

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