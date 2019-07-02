Аленичев попал в базу судебных приставов

Экс-тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев найден в базе судебных приставов. Эта информация появилась на сайте Управлении Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю.

Аленичев не выплатил штраф, выписанный ему за пьяную езду. Сумма задолжности не указана. Отметим, что этот штраф был наложен на 46-летнего специалиста судом.

Напомним, осенью 2018 года тренера остановили сотрудники ГИБДД. Тогда специалист находился в машине "Енисея". Аленичева обвинили в езде в нетрезвом виде и наложили штраф, из-за того, что он отказался проходить медицинское освидетельствование.

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