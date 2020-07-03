Аленичев порассуждал о кубковом матче "Зенит" - "Спартак"

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Аленичев порассуждал о кубковом матче "Зенит" - "Спартак"

Бывший наставник московского "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался о важности для "красно-белых" полуфинального матча Кубка России против "Зенита".

Напомним, что команды сразятся 19 июля в Санкт-Петербурге.

"Шанс пройти "Зенит" у "Спартака" есть, почему нет? Это один конкретный матч, тем более традиционно мощной поддержки у хозяев на этот раз не будет - стадион заполнится только на 10 процентов. Конечно, подбор исполнителей у "Зенита" лучше, к тому времени питерцы, скорее всего, оформят чемпионство. Но для "Спартака" это игра года! Москвичи просто обязаны выложиться по полной - за себя, за тренера, за своих болельщиков. Умереть на поле, чтобы спасти сезон!" - сказал Аленичев.

В финале Кубка России победитель пары "Зенит" - "Спартак" сыграет с "Уралом" или "Химками".

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