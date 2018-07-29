Аленичев: "После матча с "Зенитом" ничего кардинально в своей игре менять не будем"

Наставник "Енисея" Дмитрий Аленичев высказался о матче с "Зенитом" (0:2).

"Несмотря на поражение, я ничуть не расстроен этим, благодарен своим ребятам за самоотдачу. После этой встречи ничего кардинально в своей игре менять не будем, считаю, что "Енисей" находится на правильном пути.

Поздравляю "Зенит" с победой, будем двигаться дальше" - приводят слова Аленичева российские СМИ.

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