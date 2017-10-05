Аленичев признан лучшим тренером ФНЛ в сентябре
Наставник красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев признан лучшим тренером ФНЛ по итогам сентября, сообщает официальный сайт турнира.
44-летний специалист стал победителем голосования болельщиков, набрав 44,8 процента голосов. В борьбе за награду он опередил Андрея Тихонова из "Крыльев Советов" (22,5%) и Владимира Федотова из "Оренбурга" (16,3%).
Стоит отметить, что в сентябре "Енисей" под руководством Аленичева провёл 7 матчей, в которых одержал 5 побед и дважды сыграл вничью.
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|Команда
|М
|О
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|38
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|2
|Тосно
|38
|75
|3
|Енисей Красноярск
|38
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|4
|СКА Хабаровск
|38
|59
|5
|Tambov
|38
|57
|6
|Спартак Москва II
|38
|56
|7
|Кубань
|38
|55
|8
|Шинник Ярославль
|38
|54
|9
|Тюмень
|38
|53
|10
|Факел
|38
|53
|11
|Химки
|38
|49
|12
|Волгарь-Газпром
|38
|45
|13
|Zenit St. Petersburg II
|38
|43
|14
|Балтика
|38
|42
|15
|Сибирь Новосибирск
|38
|42
|16
|Луч Владивосток
|38
|42
|17
|Мордовия Саранск
|38
|40
|18
|Сокол
|38
|39
|19
|Спартак Нальчик
|38
|38
|20
|Нефтехимик
|38
|27