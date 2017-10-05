Аленичев признан лучшим тренером ФНЛ в сентябре

Наставник красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев признан лучшим тренером ФНЛ по итогам сентября, сообщает официальный сайт турнира.

44-летний специалист стал победителем голосования болельщиков, набрав 44,8 процента голосов. В борьбе за награду он опередил Андрея Тихонова из "Крыльев Советов" (22,5%) и Владимира Федотова из "Оренбурга" (16,3%).

Стоит отметить, что в сентябре "Енисей" под руководством Аленичева провёл 7 матчей, в которых одержал 5 побед и дважды сыграл вничью.

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