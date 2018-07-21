Аленичев: "Проблемы у ЦСКА будут"

Теги дмитрий аленичевцска москва

Аленичев: "Проблемы у ЦСКА будут"Главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев высказался о перспективах московского ЦСКА в новом сезоне.

"Конечно, ЦСКА все еще будет силой в РПЛ, несмотря на уход Игнашевича и Березуцких. Еще вернутся сборники: Головин, Фернандес. Конечно же, заменить братьев будет очень сложно. Они играли вместе более десяти лет, и здорово. Проблемы у ЦСКА будут, но в клубе разберутся, состав укрепят. И учитывая, что ЦСКА - российский клуб, хочется, чтобы у него были сильные игроки и в середине поля после ухода Головина. Иначе Дзагоеву будет непросто", - цитирует наставника "красно-синих" sport24.ru.

Напомним,  Аленичев дал совет Головину относительно будущего клуба. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Ливерпуль" стартует в международном Кубке чемпионов матчем против "Боруссии"

"Ливерпуль" стартует в международном Кубке чемпионов матчем против "Боруссии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов