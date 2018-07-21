Аленичев: "Проблемы у ЦСКА будут"

Главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев высказался о перспективах московского ЦСКА в новом сезоне.

"Конечно, ЦСКА все еще будет силой в РПЛ, несмотря на уход Игнашевича и Березуцких. Еще вернутся сборники: Головин, Фернандес. Конечно же, заменить братьев будет очень сложно. Они играли вместе более десяти лет, и здорово. Проблемы у ЦСКА будут, но в клубе разберутся, состав укрепят. И учитывая, что ЦСКА - российский клуб, хочется, чтобы у него были сильные игроки и в середине поля после ухода Головина. Иначе Дзагоеву будет непросто", - цитирует наставника "красно-синих" sport24.ru.

Напомним, Аленичев дал совет Головину относительно будущего клуба. | soccernews.ru