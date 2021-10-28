Аленичев прокомментировал позорное поражение "Спартака" от "Зенита"
Фото инстаграм Дмитрия Аленичева
Бывший игрок и тренер московского "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался о разгромном поражении "красно-белых" от "Зенита" со счётом 1:7 в 12-м туре РПЛ.
"Конечно, это боль не только для меня, но и для всех болельщиков клуба. Понимаю, как сейчас сложно болельщику "Спартака" оценивать сложившуюся ситуацию. Я на данный момент выхода не вижу. Если футболисты сами не понимают ответственности перед таким великим клубом, как "Спартак", в год его столетия, то, может быть, им стоит начать заниматься другим делом. Я сейчас эмоционально говорю. И, конечно, проигрывать 1:7 принципиальному сопернику, это просто говорит о безволии, бесхарактерности, что недопустимо для такого клуба.
Сейчас модно говорить, что когда негативный результат, то виноват тренер. Я считаю, что всё-таки не нужно футболистам снимать ответственность с себя. То, что делает тренер до игры, донося свои требования, принципы, философию игры, футболисты должны впитывать. Главные действующие лица на поле - это футболисты. Хорошо, призвали меры предпринимать. А что это даст? Сейчас ещё три игры в Лиге Европы, месяц остался до окончания осенней части чемпионата России. Думаю, сейчас это будет неразумно делать. А после осенней части совет директоров клуба, думаю, вправе сделать определённые решения", - сказал Аленичев.
"Спартак" с мая возглавляет португалец Руй Витория. Команда идёт на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.
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