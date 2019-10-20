Аленичев раскритиковал трансферную политику "Спартака"

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Аленичев раскритиковал трансферную политику "Спартака"

Экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал, что думает о трансферной политике красно-белых. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Я настоял тогда на покупке Фернандо, хотя это было нелегко, он стоил больших денег. Понимал, что этот футболист будет мозгом команды, вокруг него может строиться игра.

Мои римские друзья удивляются: как вы могли взять Понсе? Если команда идет за чемпионством, Понсе не тот футболист, который ей нужен. Ребят, я не знаю, вопрос не ко мне, но пока оценка в целом подтверждается", - сказал Аленичев.

Специалист также отметил, что все покупки в летнее трансферное окно не оправдывают своих денег.

"Спартак" занимает 9 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 15 баллов.

А еще: Тедеско поделился планами "Спартака" на зимнее трансферное окно| http://soccernews.ru
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