Аленичев рассказал, что помешало "Енисею" лучше сыграть с "Уфой"

Наставник "Енисея" Дмитрий Аленичев порассуждал о матче 23-го тура чемпионата России против "Уфы", который завершился нулевой ничьей.

"В первом тайме "Уфа" имела преимущество. Был сильный ветер - это сказывалось на игре. Во втором тайме попросил добавить агрессивности в наши действия. Добавили. Перевели Огуде из опорной зоны в атаку, сразу почувствовалось давление на соперника. Честно сказать, у нас не было таких голевых моментов. Может, "Уфа" была близка к победе, потому что она не реализовала пенальти. Но если соперник не реализовал пенальти, значит, наверное, его и не было", - сказал Аленичев.

Напомним, что "Енисей" находится на последнем месте в турнирной таблице РПЛ и имеет крайне низкие шансы сохранить прописку в высшем дивизионе.

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