Аленичев рассказал о целях "Енисея"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев рассказал о том, какие задачи команда ставит в новом сезоне ФНЛ.

"Я стремлюсь только к максимуму. Если бы "Енисей", как раньше, ставил задачи 8-10 место, не подписал бы контракт с клубом.Формула успеха - пахать, пахать и еще раз пахать. Тогда футбол тебя отблагодарит.

Манеж в Красноярске - отличный. Все выполнено на высшем уровне: поле, вентиляция, инфраструктура. Играть одно удовольствие.

Планируется усиление на трех позициях: центральный защитник, центральный и крайний полузащитники", - рассказал Аленичев.

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