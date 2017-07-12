Аленичев рассказал о целях "Енисея"

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Аленичев рассказал о целях "Енисея"Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев рассказал о том, какие задачи команда ставит в новом сезоне ФНЛ. 

"Я стремлюсь только к максимуму. Если бы "Енисей", как раньше, ставил задачи 8-10 место, не подписал бы контракт с клубом.Формула успеха - пахать, пахать и еще раз пахать. Тогда футбол тебя отблагодарит.

Манеж в Красноярске - отличный. Все выполнено на высшем уровне: поле, вентиляция, инфраструктура. Играть одно удовольствие.

Планируется усиление на трех позициях: центральный защитник, центральный и крайний полузащитники", - рассказал Аленичев.

Читайте: Аленичев возглавил "Енисей" | soccernews.ru

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