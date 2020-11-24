Аленичев рассказал о несостоявшемся трансфере в "Челси"

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Аленичев рассказал о несостоявшемся трансфере в "Челси"

Экс-игрок "Спартака", "Ромы" и "Порту" Дмитрий Аленичев на ютуб-канале "КраСава" вспомнил о сорвавшемся трансфере в лондонский "Челси" в 2004 году.

В тот год футболист в составе "Порту" по руководством Жозе Моуринью выиграл Лигу Чемпионов.

"За несколько месяцев до того финала вам позвонил Первак, на тот момент гендиректор "Спартака", и сказал Дмитрий, возвращайтесь в родную команду". Вы выиграли Лигу чемпионов и вернулись в "Спартак". Но я знаю, что, когда Жозе переходил в "Челси", он думал о том, чтобы вас с собой забрать, но руководство "Челси" сказало, что Аленичев возрастной, и забанило переход.

Я прекрасно понимал, что мне уже 32 года и никакой речи о "Челси" не могло быть, поэтому где-то за полтора месяца до финала Лиги чемпионов я уже практически все согласовал со "Спартаком", зная, что Моуринью уходит в "Челси" Если бы мне было лет 27, я бы вместе с Моуринью ушел в "Челси", - рассказал специалсит.

Последний клуб, в котором работал Аленичев, была "Уфа". Недавно он покинул команду и на данный момент остается без клуба.

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