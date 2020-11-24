Аленичев рассказал о несостоявшемся трансфере в "Челси"
Экс-игрок "Спартака", "Ромы" и "Порту" Дмитрий Аленичев на ютуб-канале "КраСава" вспомнил о сорвавшемся трансфере в лондонский "Челси" в 2004 году.
В тот год футболист в составе "Порту" по руководством Жозе Моуринью выиграл Лигу Чемпионов.
"За несколько месяцев до того финала вам позвонил Первак, на тот момент гендиректор "Спартака", и сказал Дмитрий, возвращайтесь в родную команду". Вы выиграли Лигу чемпионов и вернулись в "Спартак". Но я знаю, что, когда Жозе переходил в "Челси", он думал о том, чтобы вас с собой забрать, но руководство "Челси" сказало, что Аленичев возрастной, и забанило переход.
Я прекрасно понимал, что мне уже 32 года и никакой речи о "Челси" не могло быть, поэтому где-то за полтора месяца до финала Лиги чемпионов я уже практически все согласовал со "Спартаком", зная, что Моуринью уходит в "Челси" Если бы мне было лет 27, я бы вместе с Моуринью ушел в "Челси", - рассказал специалсит.
Последний клуб, в котором работал Аленичев, была "Уфа". Недавно он покинул команду и на данный момент остается без клуба.
Не пропустите: Александр Зуев: "Аленичев скромный, порядочный. Каррера заводил команду"| http://soccernews.ru
главное
-
"Локомотив" прибыл в Мадрид на матч с "Атлетико"
-
Мхитарян продлит контракт с "Ромой" в ближайшее время
-
Заместитель генерального директора РЖД Мещеряков покидает свой пост
-
Пять ударов за три миллиона в год: статистика Кокорина в "Спартаке"
-
Форвард "Барселоны" Брэйтуэйт может вернуться в свой бывший клуб
Лента новостей
-
Лодыгин оценил шансы "Зенита" на победу в матче с "Лацио"
-
Аленичев: "Моуринью - топ-тренер и человек с большой буквы"
-
Даниил Медведев отреагировал на подарок от "Баварии": "Очень круто!"
-
Аленичев рассказал о несостоявшемся трансфере в "Челси"
-
Гризманн: "Накопилось много всего. С меня хватит"
-
"Локомотив" прибыл в Мадрид на матч с "Атлетико"
-
Главный тренер "Ференцвароша" рассказал об ожиданиях от матча ЛЧ с "Ювентусом"
-
Ибрагимович недоволен своим образом в FIFA
-
"Бернли" переиграл "Кристал Пэлас" в матче АПЛ
-
Сборная России пожелала Соболеву скорейшего выздоровления
-
Глушаков заявил, что победа над "Уфой" далась непросто
-
Черевченко высказался по поводу победного матча с "Уфой"
-
Семак назвал сильные стороны "Лацио"
-
Манчини посетит матч Лиги Чемпионов "Лацио" - "Зенит"
-
"Галатасарай" и "Кайсериспор" разошлись миром в матче чемпионата Турции
-
Мхитарян продлит контракт с "Ромой" в ближайшее время
-
"Спартак" поздравил Николая Писарева с 52-летием
-
Семак: "Дзюба высоко поднял планку, за ним пристально следят"
-
"Бавария" изготовила именную футболку для теннисиста Медведева
-
Семак рассказал о подготовке "Зенита" к матчу ЛЧ с "Лацио"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18