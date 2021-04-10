Аленичев рассказал о своём отношении к чемпионству "Спартака" 2017 года
Фото Global Look Press
Бывший наставник московского "Спартака" Дмитрий Аленичев озвучил свою позицию касательно того, чьей заслугой является последнее чемпионство "красно-белых".
Напомним, что "народная команда" стала победителем РПЛ в сезоне 2016/17 под руководством Массимо Карреры, который в августе 2016 года сменил как раз российского специалиста.
"Бывает ли мне грустно от того, что всё сделал я, а выиграл Каррера? Нет, не бывает. Так и должно быть, ничего страшного. Да, команду подготовили. Но самое главное, что "Спартак" выиграл. А кто её до Массимо Карреры тренировал - это второстепенно. Самое главное в любом спорте - это результат. "Спартак" выиграл, и большая благодарность Массимо за это", - заявил Аленичев.
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