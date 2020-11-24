Аленичев рассказал, почему российские футболисты не хотят играть в Европе
Бывший игрок "Спартака", "Ромы" и "Порту" Дмитрий Аленичев прокомментировал нежелание российских футболистов пробовать свои силы в других чемпионатах.
"Хотелось бы, чтобы побольше наших российских футболистов уезжали в Европу. Почему не уезжают? Я могу открыто сказать: потому что здесь больше платят. Финансовые условия лучше. Да, тупо деньги. Я бы на месте современных российских футболистов уезжал за границу, даже если бы мне платили зарплату чуть меньше, чем в России. Там всё-таки уровень футболистов и чемпионатов намного выше, чем у нас", - считает Аленичев.
Россиянин провёл в Европе шесть лет карьеры. Трофеи выигрывал только с "Порту". В его активе 9 титулов, в том числе кубок Лиги Чемпионов 2004 года.
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