Аленичев: "Результат матча против "Ахмата" впечатлил"

Главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев высказался о победе своей команды в матче кубка России над грозненским "Ахматом".

"Отдали много сил и эмоций. Ребята показали на фоне сильного соперника, команды Премьер-Лиги, которая выставила сильнейший состав, фантастический футбол. Результат впечатлил. Порадовало, что ребята не испугались такого грозного соперника, как "Ахмат", а где-то даже его превосходили. Сейчас не хотелось бы говорить много комплиментов в адрес ребят, которые они, конечно, заслужили, потому что в воскресенье не менее серьезная и важная игра с "Крыльями Советов", - цитирует наставника "львов" SportBox.

Напомним, "Енисей" обыграл "Ахмат" со счетом 3:0. | soccernews.ru