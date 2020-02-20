Аленичев считает ошибкой переход Соболева в "Спартак"

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Аленичев считает ошибкой переход Соболева в "Спартак"

Бывший наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился мнением о переходе в московский клуб на правах аренды форварда "Крыльев Советов" Александра Соболева.

"Честно говоря, я был удивлён. В такую команду, как "Спартак", ему ещё рано. Летом - да. Я Сашу очень хорошо знаю, это такой откровенно сибирский парень, но ему надо было окрепнуть в другой команде. В "Крыльях Советов" он был основным футболистом. Моё мнение: нужно было остаться в клубе до конца сезона, он и команде помог бы, да и доказал бы всем, что эта его результативность осенняя – не случайность. Не факт, что в "Спартаке" он будет игроком стартового состава, как и не факт, что, если даже он будет играть, он будет забивать. Там другое психологическое давление", - сказал Аленичев.

Напомним, что "Спартак" арендовал Соболева до конца сезона с правом последующего выкупа.

В первой части сезона 22-летний нападающий отличился 10 голами и 3 ассистами в 19 матчах.

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