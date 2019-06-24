Аленичев сделал прогноз касательно следующего чемпионства "Спартака"
Бывший наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев попытался спрогнозировать, когда в следующий раз "красно-белые" станут чемпионами России.
"Я по жизни оптимист. Но в следующем сезоне это нереально. Пока "Зенит" и "Локомотив" своего не упустят. "Красно-белые" станут бороться за третье место. Правда, допускаю к 100-летию клуба в 2022 году, спартаковцы свой успех 2017-го повторят", - сказал Аленичев.
Напомним, что в сезоне 2016/17 "Спартак" выиграл РПЛ впервые за 16 лет.
В общей сложности в современной истории "народная команда" становилась чемпионом 10 раз.
Не пропустите: Аленичев оценил шансы "Спартака" на чемпионство в следующем сезоне. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20