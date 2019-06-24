Аленичев сделал прогноз касательно следующего чемпионства "Спартака"

Теги спартак москвадмитрий аленичев

Аленичев сделал прогноз касательно следующего чемпионства "Спартака"

Бывший наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев попытался спрогнозировать, когда в следующий раз "красно-белые" станут чемпионами России.

"Я по жизни оптимист. Но в следующем сезоне это нереально. Пока "Зенит" и "Локомотив" своего не упустят. "Красно-белые" станут бороться за третье место. Правда, допускаю к 100-летию клуба в 2022 году, спартаковцы свой успех 2017-го повторят", - сказал Аленичев.

Напомним, что в сезоне 2016/17 "Спартак" выиграл РПЛ впервые за 16 лет.

В общей сложности в современной истории "народная команда" становилась чемпионом 10 раз.

Не пропустите: Аленичев оценил шансы "Спартака" на чемпионство в следующем сезоне. | http://soccernews.ru
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